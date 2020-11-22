Белорусская государственность за годы своего существования стала ценностью для общества и для элит. Поэтому когда речь заходит о возможном объединении с Россией, общество и элиты задаются вопросом, ради чего они должны отказаться от этой государственности. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

По его мнению, со стороны России тоже не видно готовности принять к себе эти элиты и пойти для этого на какие-то уступки, и именно поэтому сближения в составе одного государства не происходит.

«Мне приходится слышать от ряда российских экспертов тезисы о том, что Беларуси нужно дать все бонусы, кредиты и скважины взамен на то, чтобы она вошла в состав РФ. Но и со стороны России никто таких предложений не делает, и Беларусь пока не готова к тому, чтобы войти. Во всяком случае, это не мейнстрим со стороны общественного мнения», — указал Дзермант.

Вопрос единого государства подвисает в воздухе, потому что ни та, ни другая сторона не готова его решать, поэтому, наверное, искать другие форматы интеграции вроде «конфедерации русских народов», состоящей из России, Белоруссии и Украины, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.