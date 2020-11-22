Белорусская власть не сможет просто так посадить в тюрьму наиболее радикальных участников акций протеста, потому что кризис в республике освещают множество СМИ. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко не следует агрессивно реагировать на массовые акции протеста, а нужно лишь привлечь к ответственности наиболее радикальных участников, а остальных просто игнорировать.

«Что касается "по-тихому посадить", то у нас действует множество СМИ, причем не все они дружественно настроены к белорусской власти, и они любой случай могут раздуть до размера вселенского события. По-тихому уже ничего сделать нельзя», — указал эксперт.

Нельзя сказать, что белорусская власть устраивает репрессии массового характера, но в эти процессы вовлечено немало людей, которые делают все, чтобы представить ситуацию в гипертрофированном виде, подчеркнул политолог.

Дзермант добавил, что большинство из рабочих и студентов, кто попадают под раздачу, реально участвуют в этих процессах, с точки зрения государства являются участниками незаконных акций, и против них проявляется силовое воздействия.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.