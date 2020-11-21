«Нам нужно упрощать работу для малого и среднего бизнеса, для бизнеса в целом. Что касается малого бизнеса, это именно та основа, которая позволяет существовать любому государству. Я считаю, что наше внимание здесь, на данном этапе, недостаточное. Мы не все усилия направляем, чтобы упростить возможность людям самим зарабатывать деньги, создавать рабочие места», — сказал глава республики.
Он подчеркнул, что «для бизнеса абсолютно точно нужно создавать комфортные условия в кратчайшие сроки».
Пушилин дал поручение Правительству, Народному Совету и профильным министерствам ускорить сроки принятия всех необходимых для этого нормативных правовых актов.