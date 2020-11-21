В Донецкой Народной Республике недостаточно уделяли внимание малому и среднему бизнесу, это будет исправлено, сказал сказал глава ДНР Денис Пушилин на совещании с министрами и директорами предприятий

Украина и Донбасс: секрет плана Б от Зеленского © пресс-служба президента Украины Он подчеркнул, что «для бизнеса абсолютно точно нужно создавать комфортные условия в кратчайшие сроки». Пушилин дал поручение Правительству, Народному Совету и профильным министерствам ускорить сроки принятия всех необходимых для этого нормативных правовых актов.