На границах Республики Беларусь со странами Европейского союза скопилось множество грузовиков, сообщает Sputnik 21 ноября со ссылкой на белорусский Госпогранкомитет

Интересы Польши в Белоруссии: геополитика, экономика, «мягкая сила» © AFP, Wojtek RADWANSKI

Наиболее затрудненное движение на границе с Литвой, где находятся более тысячи грузовых машин. В контрольно-пропускном пункте «Каменный Лог» ожидают проезда 330 грузовиков, в «Бенякони» — 180, в «Котловке» — 320, а в «Привалке» — 173.

По направлению в Латвию и Польшу также стоят очереди из фур — 339 и 125 соответственно.

Очереди наблюдаются всю неделю. В один из дней общее количество грузовиков на границах Белоруссии со странами ЕС даже превышало две тысячи.

Ранее Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы и продукции птицеводства из ряда регионов России, а также Германии, Нидерландов, Франции и Дании в связи с случаями птичьего гриппа в этих странах.