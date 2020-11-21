Транзит власти - это навязывание обществу конкретной кандидатуры в интересах предыдущего лидера. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на закулисные схемы не пойдет. Об этом рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Авдонин: В Беларуси протестуют маргиналы, готовые к радикальным действиям © Sputnik

Эксперт подчеркнул, что белорусское общество само предложит лидеров и выберет главу государства.

Что касается критики белорусской многовекторности, отметил он, томМноговекторность — по его мнению, это прежде всего мир с ближайшими соседями вдоль границ.

«Поскольку они живут в разных геополитических мирах, а нам с ними жить и выстраивать отношения, то нам не избежать диалога по разным направлениям. И союз с РФ не исключает такого диалога», — считает Авдонин.

Политолог добавил, что в Белоруссии есть прозападные силы с давней историей, есть и убежденные сторонники развития дружбы с РФ, с чьей стороны выдвигаются политические инициативы: это нормально и способствует здоровой конкуренции.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.