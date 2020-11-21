Формула «ни войны, ни мира» в Донбассе будет сохраняться и в интересах Киева, и в интересах Вашингтона. Но США невыгодно, чтобы ситуация в Донбассе могла быть взорвана без их ведома. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Отношения между Россией и Западом могут ухудшиться до взаимного уничтожения © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден в ходе телефонных переговоров с Лондоном и Парижем выразил желание искать вместе с Великобританией и Францией пути к завершению военного конфликта на востоке Украины.

Эксперт отметил, что сейчас ситуация в Донбассе может быть легко взорвана усилиями украинских ультраправых вроде «азовского» движения Андрея Билецкого, которые слабо контролируются.

«Да, с ними много кто имеет дело, ведет свои игры, но это довольно автономные организации и могут предпринимать довольно крупные действия на свой страх и риск», — уточнил Неменский.

США не любят, когда что-то происходит без их ведома, поэтому они хотели бы иметь больше возможностей, чтобы влиять на ситуацию в Донбассе и определять, нужно ли эту ситуацию взорвать в их же интересах, либо же нужно поддерживать режим слабых перестрелок, как сейчас, заключил собеседник издания.

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