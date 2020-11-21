Ночью 20 ноября депутаты Николай Пущак и Андрей Жидачек, избранные от «ЕС» в местный совет Львовской области, пытались заехать на внедорожнике в подъезд жилого многоквартирного дома, где проживал Жидачек.
После того, как попытка не удалась, компания вышла из машины, и стало видно, что народные избранники находятся в состоянии сильного опьянения. Видео инцидента в соцсетях стало «вирусным».
Однопартийцы назвали поведение народных избранников «позорными действиями, которые противоречат ценностям партии».
Совет «ЕС» призвал Пущака и Жидачека сложить депутатские мандаты, а также обратился к Солонковской территориальной общине с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя ее главы.
Сами оскандалившиеся политики обвинили во всем своего водителя и заявили, что уже написали на него заявление в полицию.
Замглавы МВД Антон Геращенко предположил, что избранники нуждаются в психиатрической помощи. Будет ли назначена психиатрическая экспертиза депутатам, чиновник не уточнил.