«Европейская солидарность» исключила из своих рядов депутатов Львовского областного совета за попытку въехать на внедорожнике в подъезд многоэтажки, говорится в заявлении, обнародованном на сайте «ЕС» 21 ноября

Ночью 20 ноября депутаты Николай Пущак и Андрей Жидачек, избранные от «ЕС» в местный совет Львовской области, пытались заехать на внедорожнике в подъезд жилого многоквартирного дома, где проживал Жидачек.

После того, как попытка не удалась, компания вышла из машины, и стало видно, что народные избранники находятся в состоянии сильного опьянения. Видео инцидента в соцсетях стало «вирусным».

Однопартийцы назвали поведение народных избранников «позорными действиями, которые противоречат ценностям партии».

Западная Украина с 16 по 20 ноября: Львов, Ужгород и Ровно готовятся ко второму туру выборов, Подолье - к смене губернатора, а рестораторы снялись без штанов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сами оскандалившиеся политики обвинили во всем своего водителя и заявили, что уже написали на него заявление в полицию.

Замглавы МВД Антон Геращенко предположил, что избранники нуждаются в психиатрической помощи. Будет ли назначена психиатрическая экспертиза депутатам, чиновник не уточнил.