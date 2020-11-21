Было бы неверно полагать, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается пересидеть майдан, чтобы потом выторговать у России более благоприятные условия для интеграции. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его мнению, Лукашенко нужно это для того, чтобы выдвигать свои условия не России, а Западу, поскольку он понимает, что содержать его режим Россия не будет, и ему могут только гарантировать спокойную старость в случае проведения конституционной реформы и добровольного ухода на пенсию.

«Но и существовать самостоятельно, на честно заработанное, белорусский режим в нынешнем виде не может. Остаётся последний вариант — подороже продать страну Западу в качестве антироссийского предполья и остаться в ней пожизненным президентом», — написал Ищенко в статье «Белорусский кризис — российская проблема».

Ради этого-то и необходимо установление абсолютной неприкрытой, никакими законами не ограниченной диктатуры, пусть даже ценой гражданской войны, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.