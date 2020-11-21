Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о казахстанском или туркменском газе свидетельствуют о том, что он не отказывается от своих игр. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лукашенко фактически создает полицейское государство © Facebook, Евгений Константинов

Эксперт отметил, что Лукашенко сейчас во что бы то ни стало нужно больше независимости от России, которую он утратил во время протестов, поэтому риторика будет все менее братской.

«Возникает вопрос: а для чего нужно покупать нефть и газ не у России? Это выгоднее? Разумеется, нет, мы уже обожглись на венесуэльской и американской нефти», — подчеркнул Константинов.

Получается, что белорусскому режиму в вопросах ресурсов важнее всего сохранять независимость от России даже ценой значительных переплат, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.