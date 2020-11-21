Эксперт в связи с этим отметил, что у силы вроде «азовского» движения Андрея Билецкого есть запрос на приход к власти, и ясно, что власть они намерены получить не демократическим путем, а путем военного переворота, для реализации которого может потребоваться взорвать ситуацию в Донбассе.
«И даже если они придут к власти, не взрывая ситуацию в Донбассе, то потом им придется её взорвать для того, чтобы обосновать режим военного положения и террора, который они, несомненно, попытаются установить для её удержания», — считает Неменский.
Украинские неонацисты исходят из того, что вся Украина России не нужна, а для них важно закрепиться хоть на какой-то территории, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.