Вашингтону невыгодно, чтобы ситуация в Донбассе могла быть взорвана без его ведома. А сейчас она может быть легко взорвана усилиями украинских ультраправых, которые слабо контролируются. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Отношения между Россией и Западом могут ухудшиться до взаимного уничтожения © РИА Новости, Нина Зотина

«И даже если они придут к власти, не взрывая ситуацию в Донбассе, то потом им придется её взорвать для того, чтобы обосновать режим военного положения и террора, который они, несомненно, попытаются установить для её удержания», — считает Неменский.

Украинские неонацисты исходят из того, что вся Украина России не нужна, а для них важно закрепиться хоть на какой-то территории, заключил собеседник издания.

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