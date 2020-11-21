Всебелорусское народное собрание не может дать республике ничего позитивного уже в силу того, что не является ни народным, ни всебелорусским. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лукашенко фактически создает полицейское государство © Facebook, Евгений Константинов Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в конституцию страны, в том числе о сроках, на предстоящем Всебелорусском народном собрании, запланированном на конец января-начало февраля.

Это просто обычный съезд чиновников и идеологов, перед которыми Лукашенко зачитывает то, что задумал осуществить в ближайшее время, подчеркнул эксперт.

«Не стоит рассчитывать на какие-то дискуссии, обсуждения положений Конституции по пунктам. В Беларуси все государственные собрания проходят по одному сценарию: нижестоящие молча внимают вышестоящему. Разумеется, уже накануне собрания все будет решено до деталей», — уверен Константинов.

Роль подобных мероприятий — пускать пыль в глаза, хотя все прекрасно понимают, что подобный фарс способен обмануть разве что самую недалекую публику, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.