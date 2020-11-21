Приблизительно с конца марта, несмотря ни на какой прессинг властей в отношении рядовых граждан Белоруссии в течение трех зимних месяцев, в республике вновь начнутся протестные акции. Притом гораздо более сильные, чем осенью. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: Лукашенко скорее пойдет на войну с белорусами, но власть не отдаст © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Произойдет наложение и синхронизация политического и экономического фактора. Если в зимний период Лукашенко не пойдет на преобразования политической системы, то весна в Белоруссии будет горячей», — считает Баранчик.

Если же давление улицы будет усиливаться, то, возможно, некий симулякр новой Конституции будет вынесен на народное голосование, заключил собеседники издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.