Нужно сделать так, подчеркнул эксперт, чтобы каждый рубль финансовой поддержки России, если он будет даваться в будущем, был обеспечен ответными общественно-политическими шагами официального Минска в виде регистрации общественных объединений, партий, возвращениея русского языка в метро и на улицы белорусских городов, отмены насильственной белорусизации и так далее.
«Образно говоря, двадцать миллионов тонн нефти должны быть равны сорока (из 110. — Прим. ред.) пророссийским депутатам белорусского парламента. Только так», — уверен Баранчик.
Все остальные разговоры президент Александр Лукашенко воспринимает как элемент слабости и будет действовать по-своему, заключил собеседник издания.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.