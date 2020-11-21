Для того чтобы обеспечить безопасность пророссийских сил в Белоруссии, Москве необходимо усиливать политическое и экономическое давление. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лукашенко фактически создает полицейское государство © Facebook, Евгений Константинов

«Образно говоря, двадцать миллионов тонн нефти должны быть равны сорока (из 110. — Прим. ред.) пророссийским депутатам белорусского парламента. Только так», — уверен Баранчик.

Все остальные разговоры президент Александр Лукашенко воспринимает как элемент слабости и будет действовать по-своему, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.