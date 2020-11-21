Ранее Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в конституцию страны, в том числе о сроках, на предстоящем Всебелорусском народном собрании, запланированном на конец января-начало февраля.
Если давление улицы будет усиливаться, то, возможно, некий симулякр новой Конституции будет вынесен на народное голосование, считает эксперт.
«Но это только в том случае, если он будет чувствовать опасность потери власти. Только в этом случае он пойдет на переговоры с обществом относительно пределов своей власти», — указал Баранчик.
Сегодня, как мы видим по событиям в Минске и других городах республики, когда непокоренным жителям целых кварталов начинают отключать воду и отопление в условиях холодов, ни на какой диалог Лукашенко не настроен, подчеркнул политолог.
Лукашенко, скорее, пойдет на войну со всем народом, но власть добровольно не отдаст, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.