Президент Белоруссии Александр Лукашенко не способен пойти на конституционную реформу при спокойном течении событий. Ему это незачем. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: Лукашенко скорее пойдет на войну с белорусами, но власть не отдаст © скриншот видео "ИА REGNUM"

Если давление улицы будет усиливаться, то, возможно, некий симулякр новой Конституции будет вынесен на народное голосование, считает эксперт.

«Но это только в том случае, если он будет чувствовать опасность потери власти. Только в этом случае он пойдет на переговоры с обществом относительно пределов своей власти», — указал Баранчик.

Сегодня, как мы видим по событиям в Минске и других городах республики, когда непокоренным жителям целых кварталов начинают отключать воду и отопление в условиях холодов, ни на какой диалог Лукашенко не настроен, подчеркнул политолог.

Лукашенко, скорее, пойдет на войну со всем народом, но власть добровольно не отдаст, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.