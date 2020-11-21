По его словам, решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу.
«Поздравляю с назначением нового и.о. министра энергетики Юрия Николаевича Бойко. Не путать с лидером "ОПЗЖ" Юрием Анатольевичем Бойко», — написал в Facebook глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
Ранее Бойко занимал должность заместителя директора по экономике и финансам госкомпании «Энергорынок».
С 2012 по 2014 годы занимал должность председателя правления ЧАО «Черниговоблэнерго».