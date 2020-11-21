Кабинет министров освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и назначил временно исполняющим обязанности министра Юрия Бойко, написал представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook 20 ноября

Атаки посредников. Зеленский — первый, Бойко — второй, почему? © пресс-служба президента Украины «Поздравляю с назначением нового и.о. министра энергетики Юрия Николаевича Бойко. Не путать с лидером "ОПЗЖ" Юрием Анатольевичем Бойко», — написал в Facebook глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Ранее Бойко занимал должность заместителя директора по экономике и финансам госкомпании «Энергорынок». С 2012 по 2014 годы занимал должность председателя правления ЧАО «Черниговоблэнерго».