Новый Остап Бендер, или Как экс-депутат Госдумы шельф Украины разрабатывал
Новый Остап Бендер, или Как экс-депутат Госдумы шельф Украины разрабатывал
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Она приостановила рассмотрение иска до 18 ноября 2022 года либо до того момента, когда закончится разбирательство в Гааге.

Четыре года назад суд уже приостанавливал разбирательство по той же причине, но тогда этого требовали истцы в лице бывших акционеров ЮКОСа.

Теперь стороны поменялись ролями: истцы требуют дело рассмотреть, а ответчик в лице России заявляет, что его следует отложить.

Судья в 30-страничном решении заявила, что с точки зрения интересов правосудия целесообразно удовлетворить ходатайство России.

Иск подали более шести лет назад компании Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Они требовали от России возмещения в 50 миллионов долларов за компанию ЮКОС, которая, по их утверждению, была экспроприирована российскими властями.