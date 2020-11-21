Суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое продолжается в суде Гааги, сообщает РИА Новости 21 ноября со ссылкой на постановление судьи Берил Хауэлл

Новый Остап Бендер, или Как экс-депутат Госдумы шельф Украины разрабатывал © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Четыре года назад суд уже приостанавливал разбирательство по той же причине, но тогда этого требовали истцы в лице бывших акционеров ЮКОСа.

Теперь стороны поменялись ролями: истцы требуют дело рассмотреть, а ответчик в лице России заявляет, что его следует отложить.

Судья в 30-страничном решении заявила, что с точки зрения интересов правосудия целесообразно удовлетворить ходатайство России.

Иск подали более шести лет назад компании Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Они требовали от России возмещения в 50 миллионов долларов за компанию ЮКОС, которая, по их утверждению, была экспроприирована российскими властями.