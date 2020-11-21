Она приостановила рассмотрение иска до 18 ноября 2022 года либо до того момента, когда закончится разбирательство в Гааге.
Четыре года назад суд уже приостанавливал разбирательство по той же причине, но тогда этого требовали истцы в лице бывших акционеров ЮКОСа.
Теперь стороны поменялись ролями: истцы требуют дело рассмотреть, а ответчик в лице России заявляет, что его следует отложить.
Судья в 30-страничном решении заявила, что с точки зрения интересов правосудия целесообразно удовлетворить ходатайство России.
Иск подали более шести лет назад компании Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Они требовали от России возмещения в 50 миллионов долларов за компанию ЮКОС, которая, по их утверждению, была экспроприирована российскими властями.