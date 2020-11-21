Не обязательно, что если Россия и Белоруссия не войдут в состав единого государства, между ними наступит вражда. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

«Беларусь в последние 25 лет показывала, что далеко не обязательно идти по этому пути. Нужно просто смотреть, в каких вопросах наши интересы совпадают, договариваться и понимать пределы и возможности этого взаимодействия», — указал Дзермант.

Опыт Союзного государства лучше развивать, нежели объявить провальным и закрыть, но если его закрыть и не представить что-то взамен, то Россия и Белоруссия могут оказаться в некоем отчуждении друг от друга, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.