«ЕСПЧ удовлетворил очередной иск Армении против Азербайджана, применив обеспечительную меру и потребовав предоставить до 27 ноября информацию о девяти военнопленных и сроках их обмена, и до 30 ноября — сведения о 10 гражданских лицах, похищенных 11 ноября (в Карабахе — ред.)», — цитирует агентство сообщение представительства.
Тем временем в столицу Нагорного Карабаха возвращаются беженцы.
В этом им помогают российские миротворцы, которые 20 ноября сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами из Армении.
«23 автобуса и 250 личных автомобилей проследовали из Еревана на главную площадь г. Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ.
Всего за сутки в свои дома вернулись более 1900 человек, уточнили в военном ведомстве.