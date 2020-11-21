Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск армянской стороны и обязал Азербайджан предоставить сведения о пленных и удерживаемых лицах после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил «Интерфакс» 21 ноября со ссылкой на представительство Армении в ЕСПЧ

«ЕСПЧ удовлетворил очередной иск Армении против Азербайджана, применив обеспечительную меру и потребовав предоставить до 27 ноября информацию о девяти военнопленных и сроках их обмена, и до 30 ноября — сведения о 10 гражданских лицах, похищенных 11 ноября (в Карабахе — ред.)», — цитирует агентство сообщение представительства.

Англичанка гадит: неожиданный след в войне в Нагорном Карабахе © REUTERS, Stringer

В этом им помогают российские миротворцы, которые 20 ноября сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами из Армении.

«23 автобуса и 250 личных автомобилей проследовали из Еревана на главную площадь г. Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ.

Всего за сутки в свои дома вернулись более 1900 человек, уточнили в военном ведомстве.