Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова назначат советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака, сообщило интернет-издание «Украинская правда» 21 ноября со ссылкой на источники из окружения Ермака и команды президента Владимира Зеленского

Как при Зеленском деньги пилят. Рассказ экс-министра Украины © kmu.gov.ua Алексея Гончарука и ушел в отставку вместе со всем Кабинетом министров в марте 2020 года.

Советник главы Офиса президента Игорь Уманский на днях уволился и обнародовал информацию о том, как обстоят дела с коррупцией при Зеленском, который обещал ее побороть.

По словам Уманского, он подал в отставку в связи с тем, что за полгода его работы в ОП борьба со схемами в налоговой и таможенной службах провалилась.

Он также рассказал, что если при пятом президенте Украины Петре Порошенко воровали на военных заказах, то при Зеленском — на коронавирусе.

В частности, разворованы средства коронавирусного фонда, которые были направлены на дорожное строительство, утверждает Уманский.