Милованов был министром правительства премьера Алексея Гончарука и ушел в отставку вместе со всем Кабинетом министров в марте 2020 года.
Советник главы Офиса президента Игорь Уманский на днях уволился и обнародовал информацию о том, как обстоят дела с коррупцией при Зеленском, который обещал ее побороть.
По словам Уманского, он подал в отставку в связи с тем, что за полгода его работы в ОП борьба со схемами в налоговой и таможенной службах провалилась.
Он также рассказал, что если при пятом президенте Украины Петре Порошенко воровали на военных заказах, то при Зеленском — на коронавирусе.
В частности, разворованы средства коронавирусного фонда, которые были направлены на дорожное строительство, утверждает Уманский.