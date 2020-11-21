В случае победы Джо Байдена на выборах президента США он будет лишь номинальным главой государства, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью Украина.ру 19 ноября

Как показывает история, политика демократов в принципе более агрессивная, чем политика республиканцев, добавил он.

«Но при этом давайте говорить откровенно, что это будет не столько президентство Байдена, сколько президентство Камалы Харрис. Соответственно, большинство постов будут занимать люди, ориентирующиеся на эту группу Демократической партии», — заявил Бондаренко.

Это, с одной стороны, будет подталкивать США к большей агрессии, а с другой — взвешивать эти планы с социальными программами внутри страны, полагает эксперт.

Он считает, что «в условиях экономического кризиса этот баланс выдержать будет достаточно сложно, поэтому будет агрессивная риторика, но при этом удастся избежать больших войн».

Майк Пенс и Камала Харрис — «серые кардиналы», которые могут внезапно стать президентами США © REUTERS, Jonathan Drake, David Becker Интервью Константина Бондаренко можно прочитать на нашем сайте.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.

В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.