Украина при президенте Владимире Зеленском все больше теряет суверенитет, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру 19 ноября

«По большому счету, Зеленский сдался, и Украина будет идти в сторону все большего внешнего управления. А после инаугурации Байдена все эти грантоеды и "соросята" укрепят свои позиции, и ничего хорошего ни для Зеленского, ни для Украины не будет», — констатировал эксперт.

Он напомнил, что на текущий момент США контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Мина под Зеленского: экс-министр финансов вскрывает коррупционные схемы в президентской программе © скриншот видео "5 канал"

Интервью Кирилла Молчанова можно прочитать на нашем сайте.

Политолог также отметил, что глава НАБУ Артем Сытник, которого Зеленский безуспешно пытался уволить, нужен Штатам не для борьбы с коррупцией, а для контроля за украинскими элитами и усилением влияния Запада на Украине.

Напомним, Зеленский пришел к власти в том числе на антикоррупционных лозунгах.

В его предвыборной риторике звучали обещания отправить за решетку высокопоставленных коррупционеров режима Порошенко, однако до сих пор они не выполнены.