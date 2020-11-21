По словам медика, ношение этого средства защиты действительно может вызвать реакцию раздражения на коже, но почему она появляется, стоит разбираться индивидуально в каждом отдельном случае с врачом.
Тем же, кто серьезно страдает от трения кожи лица о материал маски, Голубовская дала совет, как избежать аллергических реакций.
«Что я могу посоветовать в таком случае? Меньше находитесь в общественных местах, чтобы не надевать маску. А рекомендовать вообще не носить маску или чем-то мазать лицо мы не можем, потому что каждый случай индивидуальный», — сказала она.
По словам врачей-аллергологов, работы в период пандемии у них прибавилось, многие пациенты стали жаловаться на раздражение и аллергические реакции.
В четверг, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафа за отсутствие маски в общественном месте. Сумма составит до 255 гривен (690 рублей). Количество заболевших коронавирусом в стране уже давно перевалило за 500 тысяч человек, из них более 10 тысяч скончались.