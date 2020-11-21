«Центр пытался прибрать власть в свои руки и шел на конфликт с мэрами крупных городов. Сейчас он ориентируется на переговоры. Власть будет пытаться вступить в коалицию с местными элитами, чтобы получить места в горсоветах», — отметил эксперт.
Однако если будут возникать конфликтные ситуации, как это было в Днепре, власть может попытаться шантажировать регионы бюджетом, добавил он.
Интервью Кирилла Молчанова можно прочитать на нашем сайте.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются на пятилетний срок.
В городах, где кандидаты не набрали 50% плюс один голос, назначили второй тур голосования, гонка будет проходить среди двух кандидатов в мэры, набравших наибольшее количество голосов.
15 ноября выборы градоначальников прошли в Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Сумах, Украинке и Каменец-Подольском.
22 ноября 2020 года такое голосование состоится во Львове, Дрогобыче, Днепре (бывшем Днепропетровске), Кривом Роге, Славянске, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Николаеве, Никополе, Бердянске, Черкассах и Ровно.