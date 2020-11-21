Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что его атаковали «хакеры, взломщики и вымогатели» с требованием выкупить интимное видео с участием известного тиктокера Дани Милохина. Продюсер написал об этом у себя в в Instagram 20 ноября

«Прекратите меня доставать, чтобы я у вас выкупил его (Дани Милохина — ред.) интимное видео. Поверьте, мне хватает проблем с Юрой Шатуновым, а вы меня связываете еще с одним сиротой. Неважно, что они из одного детского дома», — сказал Разин.

Даня Милохин — российский музыкант, тиктокер. В сети TikTok у 18-летнего блогера почти 9,5 миллиона подписчиков. По словам самого Милохина, его ежемесячный заработок сейчас составляет примерно 2 миллиона рублей. Шатунов потерял «Белые розы» © РИА Новости, Антон Белицкий | Перейти в фотобанк

При этом большую часть детства блогер воспитывался в детском доме вместе со своим старшим братом. Дети оказались там после того, как их отец спился и умер, а мать бросила. Через 10 лет из детского дома мальчиков забрала приемная семья.

Милохин жил в том же оренбургском детском доме, что и бывший участник музыкальной группы «Ласковый май». В четверг, 19 ноября, суд лишил его права исполнять песни коллектива.