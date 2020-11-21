Многие люди на территории ДНР и ЛНР имеют российское гражданство, поэтому Москва не может бросить эти республики, сказал политолог Александр Шпаковский в интервью Украина.ру 19 ноября

По его мнению, помощь Москвы вскоре понадобится, так как после победы Джо Байдена Вашингтон поддержит устремления Киева устроить войну до победного конца в Донбассе.

«Администрация Байдена в рамках политики по эскалации обстановки в восточно-европейском регионе российских границ спровоцирует Украину на разморозку боевых действий на Донецком и Луганском направлении», — сказал эксперт, оговорившись, что, возможно, это неоднозначный прогноз.

Концлагеря для жителей Крыма и Донбасса: зачем Киеву законопроект об интернировании © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Это повлечет за собой со стороны России решение оказать разные формы поддержки ДНР и ЛНР, полагает эксперт.

Интервью Александра Шпаковского можно прочитать на нашем сайте.

После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.

Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.