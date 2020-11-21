«Люблю принимать ванну в холод, слякоть, мороз и представлять, как сейчас мерзко и неприятно людям на улице. Занавес. Теперь можете бросать в меня тапки», — написала Приходько.
Оказалось, что то же самое делают и многие ее поклонники, с той лишь только разницей, что одни греются, представляя замерзших, в ванной, другие — в душе.
«Я предпочитаю больше всего душевую кабину. Она напоминает тропический душ, как будто не у себя дома, а в тропиках на экваторе Земли», «Пока молоды и красивы, снимите пеньюар. Пеньюаром будете привлекать мужчин позже!», «Ничего себе ляшечка», — отреагировали подписчики.
Анастасия Приходько — украинская певица, приняла участие в российском шоу «Фабрика звезд-7», в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».
В 2018 году певица заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.