Киевлянка певица Анастасия Приходько честно созналась, что ее согревает мысль о том, как другие мерзнут на улице, причем, чтобы усилить это чувство, исполнительница забирается в горячую ванну. Об этом она рассказала у себя в Instagram 19 ноября

«Люблю принимать ванну в холод, слякоть, мороз и представлять, как сейчас мерзко и неприятно людям на улице. Занавес. Теперь можете бросать в меня тапки», — написала Приходько.

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«Я предпочитаю больше всего душевую кабину. Она напоминает тропический душ, как будто не у себя дома, а в тропиках на экваторе Земли», «Пока молоды и красивы, снимите пеньюар. Пеньюаром будете привлекать мужчин позже!», «Ничего себе ляшечка», — отреагировали подписчики.

Анастасия Приходько — украинская певица, приняла участие в российском шоу «Фабрика звезд-7», в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году певица заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.