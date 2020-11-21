Не Минск инициирует конфликты с Западом, во всем виноваты геополитика и интересы США, сказал политолог Александр Шпаковский в интервью Украина.ру 19 ноября

По его словам, «любые санкции — это неприятная история, и явно не Минск является инициатором конфликтогенности в отношениях с Западом и американцами». Геополитика, интересы США в Восточной Европе и на белорусском направлении заставляют Вашингтон действовать определенным образом, считает Шпаковский.

«Им хотелось бы получить в Белоруссии как минимум зону нестабильности, в которую Россия была бы вынуждена инвестировать для поддержания безопасности, а как максимум установить в Белоруссии лояльное марионеточное правительство и включить нашу страну в санационный кордон, так называемый ошейник, который образуют Литва, Польша и Украина, окружающие Россию с Запада», — уверен эксперт.

Интервью Александра Шпаковского можно прочитать на нашем сайте.

Интересы Польши в Белоруссии: геополитика, экономика, «мягкая сила» © AFP, Wojtek RADWANSKI

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.