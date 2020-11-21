«Я ведь не меняла прическу с тех пор, как родила старшую дочь, а ей через пять месяцев исполнится 20 лет. Мне комфортно быть собой, не нужно надевать какие-то маски, подстраиваться под тренды», — написала Брежнева.
Она уверена, что возможность ничего в себе не менять — абсолютное удовольствие и проявление свободы. При этом буквально несколько дней назад певица призналась, что всю юность очень комплексовала из-за прически «под горшок», которую никак не получалось сменить.
«Постоянство — признак мастерства», «А я с момента рождения дочери (28 лет назад) поменяла прически и цвет волос раз 10 точно!» — ответили певице поклонники.
В среду, 18 ноября, Вера Брежнева выложила в сеть свой новый клип «Сестра», где снялась вместе с дочерью и подругами. Образы, которые примерила исполнительница в видео, жестко раскритиковали пользователи, даже сравнив одну из ролей певицы с холодцом.