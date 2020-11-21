Певица украинского происхождения Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым видео и своими размышлениями на тему постоянства и верности себе. Выводы звезда сделала в своем Instagram 20 ноября

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Она уверена, что возможность ничего в себе не менять — абсолютное удовольствие и проявление свободы. При этом буквально несколько дней назад певица призналась, что всю юность очень комплексовала из-за прически «под горшок», которую никак не получалось сменить.

«Постоянство — признак мастерства», «А я с момента рождения дочери (28 лет назад) поменяла прически и цвет волос раз 10 точно!» — ответили певице поклонники.

В среду, 18 ноября, Вера Брежнева выложила в сеть свой новый клип «Сестра», где снялась вместе с дочерью и подругами. Образы, которые примерила исполнительница в видео, жестко раскритиковали пользователи, даже сравнив одну из ролей певицы с холодцом.