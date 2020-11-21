«Да, выступлений у Софии Михайловны нет, ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов (3,8 млн руб. — Ред.). Так как евро подскочил, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет», — рассказал Лавров.
Кроме того, по его словам, у звезды дорогая логистика: лучшие билеты на самолет, обязательно VIP-залы в аэропортах, люксовые гостиницы для Ротару и коллектива. Что в общей сложности выходит еще примерно на 2 млн руб. То есть только проезд Ротару организаторам мероприятий обходится почти в гонорар певца Николая Баскова.
В результате, говорит Лавров, заказчики выбирают тех, кто «подешевле». При этом Ротару иногда выступает бесплатно, чаще всего у друзей, уточнил директор. Так, в ближайшее время певица прилетит в Москву на «Песню года» по приглашению композитора Игоря Крутого.