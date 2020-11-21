Директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что она уже больше года не прилетала в Москву из-за пандемии, от чего у звезды появились финансовые сложности, однако снижать гонорар певица все равно отказывается, сообщает «Собеседник» 19 ноября

«Да, выступлений у Софии Михайловны нет, ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов (3,8 млн руб. — Ред.). Так как евро подскочил, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет», — рассказал Лавров.

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В результате, говорит Лавров, заказчики выбирают тех, кто «подешевле». При этом Ротару иногда выступает бесплатно, чаще всего у друзей, уточнил директор. Так, в ближайшее время певица прилетит в Москву на «Песню года» по приглашению композитора Игоря Крутого.