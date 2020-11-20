Президент Украины обратился к Венецианской комиссии с просьбой помочь со сбалансированным комплексным решением конституционного кризиса на Украине, говорится в сообщении Офиса президента 20 ноября по итогам телефонного разговора главы государства с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио

«Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе», — пишет ОП.

Стороны также обсудили вопросы разработки законопроектов по восстановлению наказания за декларирование недостоверной информации и обеспечению полноценной работы антикоррупционных органов.

Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

«Собеседники также согласились, что Комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку Венецианской комиссии и GRECO всех наработок», — говорится в сообщении ОП.

Ранее политолог Кирилл Молчанов в интервью нашему изданию сказал, что Украина при президенте Владимире Зеленском все больше теряет суверенитет.

«По большому счету, Зеленский сдался, и Украина будет идти в сторону все большего внешнего управления», — констатировал эксперт.