«Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе», — пишет ОП.
Стороны также обсудили вопросы разработки законопроектов по восстановлению наказания за декларирование недостоверной информации и обеспечению полноценной работы антикоррупционных органов.
Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.
«Собеседники также согласились, что Комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку Венецианской комиссии и GRECO всех наработок», — говорится в сообщении ОП.
Ранее политолог Кирилл Молчанов в интервью нашему изданию сказал, что Украина при президенте Владимире Зеленском все больше теряет суверенитет.
«По большому счету, Зеленский сдался, и Украина будет идти в сторону все большего внешнего управления», — констатировал эксперт.