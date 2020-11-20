Европейский Союз вновь сделал предупреждение украинским властям с требованием отказаться от запланированных изменений в структуре Министерства образования и науки Украины (МОН), сообщила бывший государственный эксперт директората высшего образования в МОН Украины Елена Панич на своей странице в Facebook 20 ноября

«Как отец прошу»: и.о. министра образования Украины призвал школы перейти на удаленное обучение © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк письмо представительства Украины при ЕС, адресованное вице-премьеру по евроинтеграции Ольге Стефанишиной.

«Представительством получен критический сигнал стороны ЕС, в частности Группы поддержки Украины (SGUA) в ЕК, относительно ожидаемых изменений штатной структуры центрального аппарата Министерства образования и науки Украины», — говорится в письме.

Как отмечается, SGUA известно, что проект изменений был согласован Министерством финансов Украины и вскоре будет утвержден приказом МОН, «несмотря на многочисленные официальные сигналы ЕС».

Среди прочего еврочиновники требуют отказаться от сокращения количества экспертов в структуре министерства. В противном случае они угрожают прекратить финансирование программы реформы государственного управления.

Ранее политолог Кирилл Молчанов в интервью нашему изданию сказал, что Украина при президенте Владимире Зеленском все больше теряет суверенитет.

«По большому счету, Зеленский сдался, и Украина будет идти в сторону все большего внешнего управления», — констатировал эксперт.