Белоруссия, подчеркнул эксперт, не чужая страна для России, она имеет право участвовать в политической жизни этого государства, и искать там партнеров.
«Мы заинтересованы в том, чтобы республика осталась с нами, осталась нашим союзником, осталась в рамках ОДКБ и Евразийской интеграции. Для этого надо разговаривать», — указал Суздальцев.
России надо активно участвовать во внутренней жизни Белоруссии, а не ждать, как было в ситуации с Украиной при президентстве Виктора Януковича, уверен политолог.
Но сейчас, добавил собеседник издания, белорусские граждане полагают, что, выбирая между Лукашенко и белорусами, Россия выбрала Лукашенко.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.