Для того чтобы не потерять Белоруссию по украинскому сценарию, Россия должна вступить в диалог со всеми сторонами белорусского кризиса на правах участника Союзного государства. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Мы заинтересованы в том, чтобы республика осталась с нами, осталась нашим союзником, осталась в рамках ОДКБ и Евразийской интеграции. Для этого надо разговаривать», — указал Суздальцев.

России надо активно участвовать во внутренней жизни Белоруссии, а не ждать, как было в ситуации с Украиной при президентстве Виктора Януковича, уверен политолог.

Но сейчас, добавил собеседник издания, белорусские граждане полагают, что, выбирая между Лукашенко и белорусами, Россия выбрала Лукашенко.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.