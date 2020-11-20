Координационный совет оппозиции Белоруссии (КС) продолжает работать, внесение изменений в его работу и создание новых структур не планируются, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КС

Держатся в тайне: Алексиевич сделала громкое заявление © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Светлана Алексиевич в интервью немецкому изданию Spiegel заявила, что Координационный совет оппозиции Белоруссии больше не действует, создан новый совет, имена его членов держатся в тайне для их защиты.

Алексиевич заявила, что члены прежнего совета «либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны, или бежали». Члены нового совета координируют действия через социальные сети, заявила Алексиевич.

«Журналисты неправильно поняли слова Светланы. Никаких изменений в работу Координационного совета в ближайшее время не планируется, как и создание новых структур», — отметили в пресс-службе, уточнив, что КС продолжает работать.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.