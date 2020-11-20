Сейчас в Белоруссии воспринимают ситуацию именно так, что России белорусский народ не нужен, а нужен режим Александра Лукашенко. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Нам надо активно участвовать во внутренней жизни Белоруссии, а не ждать, как было в ситуации с Януковичем. Такая позиция обречена на провал. Так мы не удержим республику», — подчеркнул Суздальцев.

Если же Россия считает, что ей нужен белорусский народ, то она должна прекратить потворствовать иждивенческим настроениям Лукашенко и перестать исполнять его прихоти.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.