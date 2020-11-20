Единственный способ предотвратить гражданскую войну в Белоруссии, которая может вспыхнуть в любой момент, – отправить в отставку Лукашенко. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что граждане не простят Лукашенко эти три месяца террора, а пока он будет находиться у власти, он будет провоцировать силовиков на новое применение силы, подставляя их под будущие расследования.

«Ему нужна власть, и ради этого он пойдет на все. Если Лукашенко останется у власти, он будет натравливать силовиков на народ, а народ в итоге ответит. Это будет страшный ответ», — категоричен Суздальцев.

Что касается России, добавил политолог, то она должна вступить в диалог со всеми сторонами белорусского кризиса на правах участника Союзного государства.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.