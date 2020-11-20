Белорусские силовики сейчас опасаются, что президент Александр Лукашенко попытается пойти на какой-то компромисс с оппозицией и сдаст их. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Это не «Беркут», который твердо стоял, обороняя центральный квартал Киева. Они бегают по районам, стреляют в окна, вламываются в квартиры, грабят квартиры, убивают людей. Им ничего хорошего не светит», — подчеркнул Суздальцев.

Поэтому если Лукашенко пойдет на диалог, он гарантированно потеряет поддержку силовиков, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.