Реальные, а не сфальсифицированные результаты выборов в Белоруссии показали, что президента Александра Лукашенко поддерживают от 23 до 25%. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что 23-25% все равно остается достаточно большой цифрой, но она не столь многочисленна, как это пытаются преподнести белорусские власти.

«Если за Лукашенко, как он говорит, 80%, то это практически все население страны. Мы бы видели их на митингах по субботам и воскресеньям. Было объяснение, что они не выходят на митинги, потому что они работают. По субботам и воскресеньям тоже работают? Ну нет этих людей», — подчеркнул Суздальцев.

Политолог отметил, что, учитывая менталитет белорусского народа, заставить его выйти на уличные акции достаточно сложно, но в августе-сентябре в оппозиционных митингах принимали участие 200-300 тысяч человек.

Сейчас, по его оценке, на акции в среднем выходит один из десяти недовольных, их число уменьшилось из-за погодных условий и неэффективности митингов, но они все равно расшатывают режим Лукашенко.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.