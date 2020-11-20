За первые 9 месяцев 2020 года Белоруссия экспортировала сельхозпродукции и продуктов питания на 4,5 млрд долларов, и это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом лидером по потреблению белорусского картофеля стала Украина, сообщает Sputnik 20 ноября

Украина присоединилась к европейским санкциям против Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

«География экспорта продукции растениеводства в январе-сентябре 2020 года насчитывает 39 стран мира. Наиболее объемные поставки традиционно приходятся на СНГ — Российскую Федерацию, Украину, Молдову, Казахстан, и страны Европейского союза — Германию, Литву, Польшу, Францию», — отметили в Минсельхозпроде Белоруссии.

В этом году больше всего овощей и ягод республика продала в Россию, а вот белорусский картофель активнее всего покупают украинцы. Братская страна приобрела у белорусов более 140 тысяч тонн этого овоща.

При этом главными потребителями белорусского льноволокна стали Китай, Россия и Литва.

Параллельно с этим Украина присоединилась к введенным Евросоюзом санкциям против Белоруссии.