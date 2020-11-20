Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужна гражданская война. Он рассчитывает одержать в ней победу и объяснить её внешним вмешательством. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным, белорусский народ и западные страны.

«Если Лукашенко пойдет на малейшие уступки, то силовики прекрасно поймут, что их сдадут. А они уже нагородили дел на смертную казнь. Их там ненавидят люто, за ними целая охота идет. Это не «Беркут», который твердо стоял, обороняя центральный квартал Киева. Они бегают по районам, стреляют в окна, вламываются в квартиры, грабят квартиры, убивают людей. Им ничего хорошего не светит», — указал Суздальцев.

Более того, добавил политолог, Лукашенко считает, что именно Россия должна оставить его у власти и воевать за него в этой гражданской войне.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.