К санкциям, ранее введенным Евросоюзом против 40 белорусских чиновников, теперь присоединилась и Украина, сообщает УНИАН 20 ноября

Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

До Украины это решение поддержали власти Северной Македонии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. В четверг, 19 ноября, министры иностранных дел Евросоюза договорились о разработке нового пакета санкций против Белоруссии, который должен быть принят через несколько недель.

Брюссель обвиняет Лукашенко в фальсификации выборов 9 августа 2020 года, после которых в стране начались протестные акции, продолжающиеся по сей день.