Евросоюз ввел санкции против белорусских чиновников 2 октября. При этом президента Лукашенко в этом списке не было, он и его старший сын Виктор попали под санкции 6 ноября. Всем фигурантам списка запретили въезд в ЕС, а их активы на территории Союза заморозили.
До Украины это решение поддержали власти Северной Македонии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. В четверг, 19 ноября, министры иностранных дел Евросоюза договорились о разработке нового пакета санкций против Белоруссии, который должен быть принят через несколько недель.
Брюссель обвиняет Лукашенко в фальсификации выборов 9 августа 2020 года, после которых в стране начались протестные акции, продолжающиеся по сей день.