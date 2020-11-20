В белорусских Telegram-каналах появились записи, где якобы приближенные к президенту Александру Лукашенко люди обсуждали события, происходящие в стране, в том числе смерть одного из участников протестов. В пятницу, 20 ноября, глава государства пообещал в скором времени раскрыть подробности «сливов», передает БелТА 20 ноября

Речь идет про две записи. На одной двое мужчин, по голосам похожие на кикбоксера Дмитрия Шакуту и главу Федерации хоккея Дмитрия Баскова, обсуждают подробности гибели участника протестов Романа Бондаренко.

Политолог: Белорусскую оппозицию ждет серьезная проверка © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Наталья Эйсмонт обговаривает с Басковым свои рейды по «протестным» улицам и дворам Минска. В ответе на вопрос журналистов президент Лукашенко прокомментировал появление этих «пленок».

«Если ты намекаешь на последние "сливы" в Telegram-каналах, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно», — заявил Лукашенко.

По его словам, один из мотивов появления «пленок» — похороны погибшего участника беспорядков, перед которыми оппозиция хотела «разогреть» недовольных. Лукашенко заявил, что на семью парня тоже «идет жесткое давление» со стороны несогласных с властью.

Президент напомнил журналистам, что в современном мире любую информацию нужно проверять, и подвергать сомнению любое сообщение, прежде чем делать какие-то выводы.

Также Лукашенко подчеркнул, что именно дворы сейчас — «очаг гражданской войны», где происходит «стрельба и убийства людей», а руководят протестами иностранные спецслужбы, «США создали центр под Варшавой и в Киеве».

Роман Бондаренко погиб в ходе драки, завязавшейся 11 ноября во дворе дома на улице Червякова в Минске, там произошла потасовка между вешающими ленточки и лицами, их снимавшими.