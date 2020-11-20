Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отверг извинения своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля после скандального визита в республику главы украинского Министерства инфраструктуры Владислава Криклия, пишет 20 ноября Telegram-канал «Шептун»

Украинская делегация чуть больше недели назад прибыла в Казахстан для переговоров по различным вопросам двустороннего сотрудничества в сфере транспорта. Предполагалось, что Мамин лично примет Криклия, однако визит был сорван. По информации СМИ, разговор не состоялся из-за поддельных результатов ПЦР-тестов на коронавирус у главы Мининфраструктуры Украины и посла страны Петра Врублевского, которые по правилам обязаны сдать все контактирующие с главой правительства Казахстана. Ищенко рассказал, сможет ли Запад организовать майдан в Казахстане © Арина Тихомирова/Украина.ру

Накануне в Telegram-канале «Крокодил» со ссылкой на источники сообщалось, что премьер Шмыгаль лично принес извинения Мамину за инцидент.

Теперь же сообщается, что казахстанский премьер-министр извинений не принял.

Ранее утверждалось, что справки Криклия и Врублевского были признаны фальшивыми после соответствующей проверки службы безопасности казахстанского премьера.