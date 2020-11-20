Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 ноября рассказал, как российская и белорусская разведки совместно обнаружили центры американских спецслужб в Киеве и Варшаве. Слова главы республики приводит Sputnik Беларусь

Лукашенко заявил, что западные спецслужбы ведут мощную работу против Белоруссии. Абзалов объяснил, почему Лукашенко зря надеется пересидеть протесты © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — сказал глава государства.

Он добавил, что у Соединенных Штатов не получится «смять» Белоруссию, которая у них «поперек горла».

Ранее Лукашенко уже обвинял западные страны в попытках дестабилизировать ситуацию в республике. По его словам, с украинской территории в страну неоднократно пытались проникнуть радикалы и боевики для участия в протестах, которые продолжаются с августа после президентских выборов.