По его мнению, правильные законы помогут создать условия для привлечения инвесторов и развития предпринимательства, а повышение налогов только навредит.
«Для нас абсолютно очевидно, что путь, по которому, казалось бы, проще всего пойти со стороны государства: увеличить собираемость налогов, повысить налоги, какие-то еще ставки повысить, пошлины и прочее, — это путь в никуда», — подчеркнул глава ДНР.
Он отметил, что предприниматели сейчас находятся не в тех условиях, в которых они смогут выдержать усиление налоговой нагрузки.
Пушилин призвал «делать акцент на расширение налогооблагаемой базы, то есть увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности, содействие в этом плане».
Для этого, по его словам, должны быть понятные и простые, прозрачные условия для привлечения инвестиций, чтобы появлялись желающие вести бизнес, хозяйственную деятельность на территории республики.