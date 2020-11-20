Для обеспечения стабильного развития промышленности Донецкой Народной Республики нужна сильная законодательная база, которая позволит урегулировать вопросы реализации государственной политики в промышленном секторе, сказал глава ДНР Денис Пушилин на совещании с министрами

По его мнению, правильные законы помогут создать условия для привлечения инвесторов и развития предпринимательства, а повышение налогов только навредит.

«Для нас абсолютно очевидно, что путь, по которому, казалось бы, проще всего пойти со стороны государства: увеличить собираемость налогов, повысить налоги, какие-то еще ставки повысить, пошлины и прочее, — это путь в никуда», — подчеркнул глава ДНР.

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Пушилин призвал «делать акцент на расширение налогооблагаемой базы, то есть увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности, содействие в этом плане».

Для этого, по его словам, должны быть понятные и простые, прозрачные условия для привлечения инвестиций, чтобы появлялись желающие вести бизнес, хозяйственную деятельность на территории республики.