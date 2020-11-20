Украинская певица, супруга музыкального продюсера Алексея Потапенко Настя Каменских впервые не получила критики от подписчиков, опубликовав откровенный снимок. Пост касался метода проверки качества тренировок, его исполнительница опубликовала в своем Instagram 20 ноября

«Утренняя проверка формы после спорта. Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз?» — поделилась с поклонниками певица.

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«Конечно! Это ж святое, а еще лучше тренироваться перед зеркалом», «Куда смотрит муж», «Да! Я такая же, жалко, что днем животик не всегда такой, как после тренировки», «После пробуждения не занимаюсь, но проверяю всегда», — ответили подписчицы.

К размышлениям о физической активности Каменских приложила снимок, где она в футболке и откровенном нижнем белье. Раньше подобные публикации певицы вызывали шквал критики от пользователей. Люди писали, что такое обилие «голых фото», которые постит Каменских, уже неприлично.