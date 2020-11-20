«Утренняя проверка формы после спорта. Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз?» — поделилась с поклонниками певица.
Она заметила, что мышцы и правда становятся крепче даже после одной тренировки, что стимулирует звезду заниматься каждое утро.
«Конечно! Это ж святое, а еще лучше тренироваться перед зеркалом», «Куда смотрит муж», «Да! Я такая же, жалко, что днем животик не всегда такой, как после тренировки», «После пробуждения не занимаюсь, но проверяю всегда», — ответили подписчицы.
К размышлениям о физической активности Каменских приложила снимок, где она в футболке и откровенном нижнем белье. Раньше подобные публикации певицы вызывали шквал критики от пользователей. Люди писали, что такое обилие «голых фото», которые постит Каменских, уже неприлично.