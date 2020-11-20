Они отметили, что карантин выходного дня ничего не изменит и только «убьет бизнес», оставив их сотрудников без работы.
«Мы против бессмысленных и показательных решений. Если нужно — вводите локдаун. По-настоящему: закрывайте все и на понятный срок», — заявили рестораторы.
Они возмутились из-за того, что тысячи людей посещают супермаркеты, ездят в автобусах и метро без какого-либо контроля.
«Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим сделать это с тысячами наших людей», — добавили участники акции.
После этих слов бизнесменов показали общим планов без штанов.
К акции присоединились владелец сети «Мастерская карамели» Андрей Дзюбан, владелец кофеен «Мир кофе» Маркиян Бедрий, совладелец Театра пива «Правда» Юрий Заставный, ресторатор Вардкес Арзуманян и основатели «Холдинга эмоций! Fest» Андрей Худо и Юрий Назарук.