Львовские рестораторы записали видеообращение, в котором потребовали отменить карантин выходного дня. Соответствующий ролик опубликовали 19 ноября на YouTube-канале «Дайте працювати» («Дайте работать»)

«Государство на вас охотится»: Комаровский прокомментировал карантин выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы против бессмысленных и показательных решений. Если нужно — вводите локдаун. По-настоящему: закрывайте все и на понятный срок», — заявили рестораторы.

Они возмутились из-за того, что тысячи людей посещают супермаркеты, ездят в автобусах и метро без какого-либо контроля.

«Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим сделать это с тысячами наших людей», — добавили участники акции.

После этих слов бизнесменов показали общим планов без штанов.

К акции присоединились владелец сети «Мастерская карамели» Андрей Дзюбан, владелец кофеен «Мир кофе» Маркиян Бедрий, совладелец Театра пива «Правда» Юрий Заставный, ресторатор Вардкес Арзуманян и основатели «Холдинга эмоций! Fest» Андрей Худо и Юрий Назарук.