Кличко удивился вопросу журналистов, за кого он болел в этом бою, заявив, что украинское общество стало настолько политизированным, что политику «пытаются прилепить» везде.
«Может, кому-то не нравится, что он (Усик. — Ред.) посещает церковь или что-то не так сказал. Может быть. Но я знаю Александра и могу сказать, что он патриот. Он тот человек, который ассоциирует себя с Украиной, и других мыслей по этому поводу у него нет», — сказал Кличко.
Он добавил, что хочет поблагодарить Усика как боксера и как украинца, который «всегда поднимает украинский флаг».
С победой в бою против Чисоры Усика ранее поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Сделал он это в Twitter и ближе к вечеру, что журналисты расценили как желание не привлекать внимания к ситуации националистов.
Ранее звезды украинского бокса Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу скандального сайта «Миротворец» после своих слов о том, что не питают ненависти к россиянам.