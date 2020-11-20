Бывший украинский боксер супертяжелого веса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в бою между украинским боксером Александром Усиком и британским спортсменом Дереком Чисорой болел за Усика. Об этом градоначальник рассказал в интервью телеканалу НАШ 19 ноября

«Чтобы нацики не заметили»: Зеленский осторожно поздравил Усика с победой © president.gov.ua

«Может, кому-то не нравится, что он (Усик. — Ред.) посещает церковь или что-то не так сказал. Может быть. Но я знаю Александра и могу сказать, что он патриот. Он тот человек, который ассоциирует себя с Украиной, и других мыслей по этому поводу у него нет», — сказал Кличко.

Он добавил, что хочет поблагодарить Усика как боксера и как украинца, который «всегда поднимает украинский флаг».

С победой в бою против Чисоры Усика ранее поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Сделал он это в Twitter и ближе к вечеру, что журналисты расценили как желание не привлекать внимания к ситуации националистов.

Ранее звезды украинского бокса Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу скандального сайта «Миротворец» после своих слов о том, что не питают ненависти к россиянам.