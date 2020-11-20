Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба 20 ноября в своем Facebook подтвердил, что предложил кандидатуру бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США

Украина может сменить своего посла в США © Минфин Украины | Минфин Украины | Перейти в фотобанк Владимир Ельченко — классик украинской дипломатии, претензий к его творчеству нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. Второе, министр иностранных дел выдвигает кандидатуру нового посла на рассмотрение президента. Взвесив все аргументы, предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой», — написал Кулеба.

По его словам, в случае ее назначения в Вашингтон Украина будет иметь посла, который хорошо известен в Администрации США, включая Госдеп и Минфин, и МВФ.

«О том, что Маркарову отправляют только для того, чтобы выбить деньги из МВФ, — это бред. Важная правда также в том, что Маркарова станет первой в истории госпожой послом Украины в США. Вот такие безусловные плюсы», — добавил министр.