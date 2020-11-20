Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая недавно сменила прическу и, по информации СМИ, сделала подтяжку лица и увеличила губы, устроила фотосессию. Результатами политик поделилась в своем Instagram 19 ноября

Тимошенко с накачанными губами застукали за непристойным поведением в Раде — фото © ba.org.ua

На фото она перебирает бумаги в своем рабочем кабинете. В первые часы после появления в сети публикация собрала более 5 тысяч лайков и почти 150 комментариев, причем большинство из них — комплименты внешнему виду политика.

«Спасайте нашу страну своим умом и своею красотой, только Вы это можете сделать. Спасательный круг», — написала одна из подписчиц.

Долгое время Тимошенко была известна как «женщина с косой» из-за прически, в которой коса заплетается на голове в виде венка. Позже она долгое время предпочитала просто собирать волосы в хвост, так что многие даже перестали узнавать политика.

В преддверии своего 60-летнего юбилея, который Тимошенко отметит 27 ноября, она кардинально поменялась: сменила прическу на романтическую с локонами, а также воспользовалась услугами косметологов и хирургов.