«Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету», — говорится в материале.
В Министерстве иностранных дел Украины иначе прокомментировали возможность назначения Маркаровой.
«В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ — очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора», — отметили в ведомстве.
Маркарова возглавляла украинский Минфин с июня 2018 по март 2020 года, будучи сначала и.о министра, а с 22 ноября — полноценным руководителем ведомства. Входила в состав СНБО. После отставки Маркарова запустила собственный стартап.