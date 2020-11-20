Маркарова рассказала о «небольшом невыполнении» госбюджета Украины в 2020 году
Маркарова рассказала о «небольшом невыполнении» госбюджета Украины в 2020 году
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«Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету», — говорится в материале.

В Министерстве иностранных дел Украины иначе прокомментировали возможность назначения Маркаровой.

«В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ — очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора», — отметили в ведомстве. 

Маркарова возглавляла украинский Минфин с июня 2018 по март 2020 года, будучи сначала и.о министра, а с 22 ноября — полноценным руководителем ведомства. Входила в состав СНБО. После отставки Маркарова запустила собственный стартап.